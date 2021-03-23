"В нищете": Вернувшийся с Мальдив Виторган пожаловался на безденежье

Жалобы артистов на сокращение доходов уже не редкость. В условиях пандемии коронавируса многим россиянам пришлось непросто зарабатывать на жизнь, в том числе и деятелям искусства. Максим Виторган признался, что несколько месяцев назад остался без полноценной работы и не мог ничего с этим поделать. "Такого в моей жизни еще не было никогда", — выразился звездный мужчина.
Однако вместо того, чтобы закупаться гречкой и сокращать денежные траты, артист отправился путешествовать. За два с половиной месяца он посетил Мальдивы и Танзанию, а также несколько городов в разных уголках России — Суздаль, Иркутск, Сочи. Теперь же Максим Виторган заговорил о финансовой несостоятельности актеров.
"Каждый раз, когда вы слышите о больших актерских гонорарах (единиц из них – остальные живут в нищете) не забывайте делить эти гонорары на всю жизнь", — объявил вдоволь отдохнувший на курортах артист. В своем инстаграм-канале Максим Виторган подчеркнул, что доходы актеров то есть, то отсутствуют вовсе.
В дополнение к жалобам на деньги актер опубликовал фото и видео из своих удивительных путешествий. Судя по кадрам, Максим Виторган отлично провел время в компании своей избранницы Нино Нинидзе и ни о чем не жалеет.
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