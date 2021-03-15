"Вышел с разбитым сердцем": Крид откровенно о выборе девушки на "Холостяке"

Канал "ТНТ" начал транслировать новый сезон популярного шоу "Холостяк", где рэпер Тимати выискивает в массе привлекательных девушек новую избранницу. Артист привел на проект своего друга и бывшего главного героя шоу Егора Крида. Тимуру Юнусову было важно узнать об опыте товарища и услышать от него наставления. Егор Крид признался, что на шоу "Холостяк" испытал болезненные чувства. "Меня проект сильно ранил. Я после него вышел с разбитым сердцем", — выразился звездный мужчина.
Музыкальный исполнитель Егор Крид выбирал на "Холостяке" девушку в 2018 году. В финале он отдал предпочтение модели Дарье Клюкиной, с которой у него в последствии ничего не сложилось. Наиболее сложным в ходе шоу Егору Криду показался выбор из двух девушек, которые одинаково симпатичны. Ему было трудно отказывать потенциальной претендентке в жены только потому, что на "Холостяке" нельзя остаться сразу с двумя избранницами.
Рэпер Тимати согласился участвовать в проекте практически сразу после расставания с матерью своего сына Анастасией Решетовой. Эта ситуация возмутила многих поклонников звездного мужчины. Фанаты артиста надеются, что по итогу шоу "Холостяк" он сможет обрести свое счастье и не пойдет по стопам Егора Крида.
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