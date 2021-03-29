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Киркоров взорвался из-за упоминания Пугачевой

Киркоров взорвался из-за упоминания Пугачевой

Недавно обсуждение чувств поп-короля отечественной эстрады к Алле Пугачевой набрало новые обороты. Исполнитель стал героем программы "Ты не поверишь!".
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Филипп Бедросович достаточно резко отреагировал на вопрос журналистов о том, почему он все еще одинок. Они упомянули, что, по слухам, это может быть связано с тем, что его любовь к Алле Борисовне так и не угасла до конца. При упоминании бывшей возлюбленной артист буквально взорвался.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Он потребовал, чтобы все "отстали" от Аллы Пугачевой. "Мне хорошо одному, никто нервы не треплет", – заявил певец. Он подчеркнул, что при всем этом, иногда ему все-таки хочется "общения". Однако стремления искать новую любовь у артиста сейчас нет. Ему достаточно комфортно находиться в статусе одного из самых завидных холостяков страны.

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал, что уже давно не общается с экс-супругой. Конфликт случился около года назад, с тех пор они не контактировали друг с другом. Точная причина неприятного инцидента неизвестна, но вокруг ситуации существует целый ряд сплетен. Ссора стала еще более обсуждаемой после дня рождения блогера Насти Ивлеевой.

Тогда на мероприятие был приглашен и Филипп Бедросович, и Алла Борисовна с мужем. Артист активно развлекался на вечеринке, но как только заметил звездную пару, тут же быстро уехал с мероприятия. Некоторые издания отмечали, что исполнитель даже не поздоровался с Примадонной.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 13:27 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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