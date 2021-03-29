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Шоу-бизнес
Разыскивают приставы: тяжелобольная Заворотнюк погрязла в долгах

Разыскивают приставы: тяжелобольная Заворотнюк погрязла в долгах

Последние несколько лет артистка ведет крайне закрытый образ жизни. Оказалось, что журналисты не единственные, кому не удается добраться до звезды.
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Поклонники обеспокоены состоянием актрисы уже несколько лет, но информации практически нет. Единственный источник – дочь Анастасии Заворотнюк, которая периодически комментирует происходящее. В начале года она рассказала, что ее мама тяжело больна, но они верят в лучшее и продолжают бороться.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Теперь сообщается, что Анастасия Заворотнюк и некоторые члены ее семьи погрязли в долгах. Подобное происходит не первый раз. Много лет назад звезда взяла кредит в банке, но погасить задолженность удалось лишь недавно. Сейчас сумма не так велика, как тогда, но все же составляет около 80 тысяч рублей.

Подобные проблемы имеются и у наследницы артистки. Анна не заплатила около 24-х тысяч рублей за услуги ЖКХ. Как выяснили журналисты, в этой же компании оказалась и мать Анастасии Заворотнюк. За ней числятся штрафы за нарушение правил дорожного движения в размере 11 тысяч рублей.

Известно, что солидная сумма сейчас уходит у семьи на оплату лечения звезды. Основную часть средств предоставляет супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев. Он много работает для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Пользователи часто отмечают интересный факт: в отличие от многих семья никогда не просила помощи у поклонников, все было сделано и оплачено исключительно своими силами.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 11:50 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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