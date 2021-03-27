Сын Заворотнюк отказался от звездной фамилии

Любопытные пользователи интернет-площадок заметили, что наследник скрывающейся Анастасии Заворотнюк сменил фамилию. Майкл кардинально изменил описание в профиле и стал Стрюковым.

Увидев это, многочисленные поклонники звезды многосерийной киноленты "Моя прекрасная няня" забили тревогу. Ведь молодой человек не объяснил произошедшее и продолжил публиковать новости из личной жизни.

Напомним, пасынку онкобольной Анастасии Заворотнюк через несколько месяцев исполнится 21 год. Из-за тяжелой болезни матери Майкл был вынужден вернуться на Родину. К слову, звездный наследник долгое время учился за границей. Там он пристрастился к игре на гитаре, а после переезда и вовсе превратился в рок-исполнителя: сильно похудел и отрастил длинные локоны.

Стоит отметить, что все дети российской актрисы жили в других странах, пока не узнали о страшном диагнозе родственницы. Когда врачи сообщили прискорбные новости, из Нью-Йорка прилетела и дочь Заворотнюк. Кстати, девушка активно развивает свой блог в социальных сетях, в отличие от младшего брата.

В свои 49 лет Анастасия является многодетной мамой. Старших наследников артистка родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас же она состоит в отношениях с Петром Чернышевским и воспитывает трехлетнюю дочь Милу.

Ярые фанаты прекрасно помнят, как Заворотнюк тщательно скрывала свою беременность и рассказала о радостном событии только спустя полгода. Однако новости омрачились ужасающим заявлением врачей. Тогда все и узнали, что у Анастасии рак.