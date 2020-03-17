"Сестра-близнец": роскошная подруга Сергея Жигунова оказалась копией Анастасии Заворотнюк

С эффектной брюнеткой Сергей Жигунов встретился в 2018 году на Сахалине. Тогда артист готовил там первый фестиваль телесериалов "Утро Родины".
Виктория Ворожбит оказалась похожа на Анастасию Заворотнюк, словно сестра-близнец, сообщает сайт "Комсомольская правда". Женщина быстро сработалась с артистом и стала специалистом по PR мероприятия. В 2019 году она уже стала директором фестиваля.
Сила воли и хватке роскошной красотке не занимать – так отзывается о подруге Жигунова ее знакомый. В настоящее время Ворожбит живет в Москве. В родном Приморье она трудилась в крупных корпорациях и была довольно известна.
Послужной список "близнеца" Анастасии Заворотнюк впечатляет. Ворожбит была в выборной кампании местного губернатора, работала с прессой, сама брала интервью у вип-персон, сотрудничала с Чубайсом. Сегодня она отвечает за связи со СМИ в "Роснано".
Поговаривают, что Ворожбит и Жигунова связывают не только профессиональные отношения. Однако эта информация не имеет официального подтверждения. Актер, к слову, женат.
Примечательно, что в соцсетях у двойника Анастасии Заворотнюк стоит пометка "в браке". А вот ее мужа Виктора Суханова – "разведен".
Сходство помощницы актера на Анастасию Заворотнюк сразу бросается в глаза: те же красивые крупные черты лица, фигура, стать. По мнению знакомого Ворожбит, такая похожесть подруги на артистку действует на Жигунова как гипноз.
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