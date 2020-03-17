"Сестра-близнец": роскошная подруга Сергея Жигунова оказалась копией Анастасии Заворотнюк

Виктория Ворожбит стала незаменимой помощницей для актера, у которого раньше был бурный роман с Анастасией Заворотнюк. Женщина как две капли воды похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня", что сразу бросается в глаза поклонникам некогда знаменитой пары.

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