Наболело: Дочь онкобольной Заворотнюк обратилась к россиянам

Наследница знаменитой артистки выразила недовольство распространившейся в СМИ информацией. Дочь больной раком мозга Анастасии Заворотнюк вновь заговорила о желании переехать.

Новости о здоровье Анастасии Заворотнюк появляются нечасто, ведь родные актрисы тщательно скрывают звезду от посторонних и не дают интервью о ее состоянии. Недавно наследница "прекрасной няни" Анна написала в инстаграм-канале пост о том, что всю жизнь ее сопровождает стремление сбежать в другую страну. Эта информация мгновенно распространилась в Сети и не везде была истолкована верно. В связи с этим многие люди ошибочно решили, что дочь Анастасии Заворотнюк больше не хочет видеть рядом онкобольную мать.

Анна попросила россиян не доверять сомнительным СМИ, которые передают ложные слухи о ее семье. Девушку задели неприятные сплетни и обвинения, которые незаслуженно посыпались в ее адрес. "Они, не имея никакой информации, просто выдумывают целые статьи с кричащими названиями, скандалы, интриги", — подытожила наследница актрисы.

Напомним, Анна написала в инстаграм-канале о том, что в последнее время ее тянет перебраться в теплые края — поближе к морю или океану. Девушка процитировала строки из трека рэпера Басты "Там, где нас нет", которые связаны с ее размышлениями о переезде. "Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет", — откровенно выразилась дочь Анастасии Заворотнюк.

