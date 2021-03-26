"Рабские условия": сыгравшая Началову актриса заговорила о тяжелой судьбе

Накануне Марина Орлова отметила юбилей. Ей исполнилось 35 лет.

Отметим, многие стали особенно активно обсуждать творчество артистки после выхода документального фильма "Подлинная история Юлии Началовой". В кинокартине Марина сыграла главную роль. Однако оказалось, что играть звезд – вовсе не новое занятие для нее.

Роль Юлии Началовой – уже третья работа Марины, где она входит в образ публичной личности на сцене. Ранее в фильме Станислава Говорухина Орлова сыграла джазовую певицу, а в работе Михаила Задорнова исполняла арию Валькирии. Оказалось, что образы достаточно близки актрисе, так как она сама достаточно давно пишет музыку.

Выяснилось, что некоторые продюсеры даже предлагали Марине сотрудничество, но "рабские условия" ее совершенно не устраивали. По традиции, они требовали все права на песни артистки, а также хотели контролировать ее личную жизнь. "Нельзя даже забеременеть!" – удивилась Орлова. Для нее не совсем понятно, как и по каким причинам молодые женщины соглашаются на такое.

Марина Орлова подчеркивала, что карантин прошел для нее крайне продуктивно. Она записала множество аранжировок и приступила к съемкам клипов. В одном из них она сыграла роль горничной, страдающей раздвоением личности. Роль крайне впечатлила и вдохновила звезду.

