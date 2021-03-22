Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену

Дима Билан – один из самых ожидаемых артистов "Премии МУЗ-ТВ", которая состоится 4 июня во дворце спорта "Мегаспорта". Впервые заветную "тарелку" он получил в 2008-м – его альбом "Время-река" тогда был признан лучшим. Хотя, как оказалось, это могло случиться намного раньше.

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