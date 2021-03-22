Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену

Будучи еще студентом, Билан познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу распознал в нем талант и начал работать. Но требовал от начинающего артиста полного подчинения.
"В тот год на "Премии МУЗ-ТВ" я соревновался в номинации с каким-то артистом и был спорный момент, – рассказал Билан корреспонденту "Дни.ру". – И мы с моим продюсером не могли понять, кто побеждает в итоге. Поэтому решили не выходить на сцену – разнервничались, развернулись и просто уехали с премии. Но я тогда, в начале своего пути, не имел своего права голоса, потому что был связан очень сложными контрактными отношениями. Хотя мне, конечно, хотелось остаться!"
Но сегодня, по словам Димы, подобное невозможно – и он остепенился, и контакт другой, и продюсер сменился, да и церемония стала такой, что ее хочется повторять, а не бежать с нее.
Напомним, "Премия МУЗ-ТВ" в этом году пройдет 4 июня во дворце спорта "Мегаспорт". А вести ее будут Настя Ивлеева, Ксения Собчак, Александр Ревва и еще один человек, личность которого организаторы премии пока решили не разглашать.
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