Борисову распекли за испражнения на пляже

В середине марта ведущая вместе с дочерью и собакой полетела отдыхать в Египет. Почти сразу у звезды возникли конфликты с персоналом и другими постояльцами отеля, которым не понравилось, что Дана Борисова позволяет питомцу гадить на пляже.

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