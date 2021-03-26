Борисову распекли за испражнения на пляже

Питомица Борисовой по кличке Мишель является полноценным членом семьи ведущей, и отдыха без нее женщина себе не представляет. Именно поэтому при выборе страны для путешествия основным критерием была возможность перелета с собакой. Борисова рассказывала в своем инстаграм-аккаунте, что хотела бы поехать в Эмираты и даже готова была собрать для этого множество справок, но собак туда везут только в багажном отделении. Дана Борисова не захотела подвергнуть любимицу такому испытанию, поэтому выбор пал на Египет.
Однако и там у звезды возникли проблемы с животным. Персоналу отеля не понравилось, что хозяйка позволяет собаке гулять, где той вздумается, да еще испражняться на пляже. Жаловаться на Борисову стали и другие отдыхающие. Женщина оправдалась, заявив, что ходит с пакетиком и сама убирает все собачьи фекалии.
“Ну а если уж она где-то написает, то экологической катастрофы в Египте не произойдет.”
Однако подписчики Даны возмутились таким подходом, назвали звезду хамкой и призвали ее думать не только о себе, но и о других отдыхающих.
Как сообщила “Экспресс Газета”, на отдыхе у Борисовой возник еще один конфликт. Ведущей пришлось солгать персоналу отеля, чтобы ей починили кондиционер. Дана Борисова выдала себя известного блогера-миллионника и возмутилась качеством сервиса.
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