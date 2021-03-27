Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует

Светская львица жестко ответила на критику интервью со скопинским маньяком. Ксения Собчак решила выйти сухой из воды, но у нее не получилось.

Скандальное интервью со скопинским маняком сильно ударило по репутации Ксении Собчак. Россияне до сих пор не могут до конца поверить, что журналистка опустилась до такой степени, решив заработать на беседе с насильником, который похитил несовершеннолетних девушек и годами держал их в подвале. Но звездная блондинка всячески выделяет достоинства своей работы, в то время как многие люди считают ее позорной и грешной. Вместо того, чтобы признать свою неправоту, Ксения Собчак предложила не смотреть видео тем, кому оно не нравится.

"Я прихожу на интервью не чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя", — выразилась о скопинском маньяке звездная блондинка. Кроме того, журналистка объявила, что не платила опасному преступнику за съемку, а если это делали другие журналисты, то она относится к этому нормально.

Все оправдания, которые написала Ксения Собчак в своем инстаграм-канале, показались пользователям Сети агрессивными и бестолковыми. "Собчак ничем не брезгует. Даже мертвечатиной. Падальщики называются гиенами", "Хорошими делами прославиться нельзя! Достойные люди закончились?!", "Вы к нему с вазелином полезли. Где тут профессионализм? Фиаско. Стыд", "До чего ж ты скандальная баба", — ответили журналистке комментаторы.

