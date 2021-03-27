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Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует

Светская львица жестко ответила на критику интервью со скопинским маньяком. Ксения Собчак решила выйти сухой из воды, но у нее не получилось.
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Скандальное интервью со скопинским маняком сильно ударило по репутации Ксении Собчак. Россияне до сих пор не могут до конца поверить, что журналистка опустилась до такой степени, решив заработать на беседе с насильником, который похитил несовершеннолетних девушек и годами держал их в подвале. Но звездная блондинка всячески выделяет достоинства своей работы, в то время как многие люди считают ее позорной и грешной. Вместо того, чтобы признать свою неправоту, Ксения Собчак предложила не смотреть видео тем, кому оно не нравится.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Я прихожу на интервью не чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя", — выразилась о скопинском маньяке звездная блондинка. Кроме того, журналистка объявила, что не платила опасному преступнику за съемку, а если это делали другие журналисты, то она относится к этому нормально.


Все оправдания, которые написала Ксения Собчак в своем инстаграм-канале, показались пользователям Сети агрессивными и бестолковыми. "Собчак ничем не брезгует. Даже мертвечатиной. Падальщики называются гиенами", "Хорошими делами прославиться нельзя! Достойные люди закончились?!", "Вы к нему с вазелином полезли. Где тут профессионализм? Фиаско. Стыд", "До чего ж ты скандальная баба", — ответили журналистке комментаторы.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 16:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

комментарии

Ответить:

Гость673039
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Нормальный будет только брезговать этой теткой.Посмотрите на ее ногти.Ужас Гнилая вся.А финальный конек ее провала -это видео ,выставленной ею задницы с торчащей между ног белой нитки от женской прокладки.Ниже пасть уже некуда.
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