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Известный журналист крепко приложил циничную Собчак

Известный журналист крепко приложил циничную Собчак

Отар Кушанашвили заявил, что Ксения Собчак идет по головам ради карьеры. Он сравнил коллегу с Тиной Канделаки.
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Скандальный журналист убежден, что Ксения Собчак готова ради известности на все. Он обвинил Ксению Собчак в цинизме и отсутствии этики. Журналист добавил, что в этом звездная блондинка похожа на свою коллегу и профессиональную соперницу Тину Канделаки.

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"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

По его мнению, Ксения Собчак технически блестяще делает карьеру. По поводу Канделаки Кушанашвили вспомнил отказ взять его на работу на "Матч ТВ", генеральным продюсером которого является Тина. Тогда Отар Кушанашвили был в трудном материальном положении, но соотечественница оказалась непреклонна.

Также шоумен раскритиковал рэперов Даню Милохина и Моргенштерна. Он уверен, что музыканты стараются нажить популярность глумлением над авторитетами.

Ранее и Лев Лещенко негативно высказался о Ксении Собчак. Он напомнил публике о весьма неприятном моменте, связанном с телеведущей. Певец прокомментировал общественную травлю, которой подвергся после заражения COVID-19.

Как писали "Дни.ру", артист заявил, что когда Ксения Собчак "открыла свой поганый рот", заявив, что Лев Лещенко прилетел из США и всех заразил, народ стал проявлять к нему агрессию.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Автор: 27 марта 2021, 15:01 Источник: Ютуб-шоу "Ходят слухи" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Гость660089
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Этой твари на всех <цензура>, но отар молоток, все по делу сказал
Анна
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Поганая,продажная,грязная,развратная,СТРАШНАЯ!ЭТО-СОБЧАК!
Гость667998
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От этой говнованючки все отлетает как шар от стенки. У тварины ни воспитания, ни морали, ни совести. Хайпануть и хапануть-это её кредо!
1

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