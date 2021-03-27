Известный журналист крепко приложил циничную Собчак

Отар Кушанашвили заявил, что Ксения Собчак идет по головам ради карьеры. Он сравнил коллегу с Тиной Канделаки.



Скандальный журналист убежден, что Ксения Собчак готова ради известности на все. Он обвинил Ксению Собчак в цинизме и отсутствии этики. Журналист добавил, что в этом звездная блондинка похожа на свою коллегу и профессиональную соперницу Тину Канделаки.



По его мнению, Ксения Собчак технически блестяще делает карьеру. По поводу Канделаки Кушанашвили вспомнил отказ взять его на работу на "Матч ТВ", генеральным продюсером которого является Тина. Тогда Отар Кушанашвили был в трудном материальном положении, но соотечественница оказалась непреклонна.

Также шоумен раскритиковал рэперов Даню Милохина и Моргенштерна. Он уверен, что музыканты стараются нажить популярность глумлением над авторитетами.

Ранее и Лев Лещенко негативно высказался о Ксении Собчак. Он напомнил публике о весьма неприятном моменте, связанном с телеведущей. Певец прокомментировал общественную травлю, которой подвергся после заражения COVID-19.

Как писали "Дни.ру", артист заявил, что когда Ксения Собчак "открыла свой поганый рот", заявив, что Лев Лещенко прилетел из США и всех заразил, народ стал проявлять к нему агрессию.

