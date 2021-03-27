"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак

79-летний артист впервые прокомментировал общественную травлю, которой он подвергся после заражения COVID-19. Напомним, в прошлом году вся эстрадная элита обсуждала безответственное поведение музыканта.
Якобы, Лев Лещенко прилетел из Америки и заразил всех своих коллег тяжелой формой вируса. Сейчас же певец с иронией говорит о домыслах артистов. Однако в тот момент ему явно было не до смеха. Ведь безосновательные обвинения долгое время давили на легендарного исполнителя.
"Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась", – признался артист.
По словам Льва Валерьяновича, из него "сделали козла отпущения". Певец явно не заслужил тот поток грязи и сплетен, который обрушился на него по прилете из США. Несмотря на негативные возгласы коллег, многочисленная аудитория преданно поддерживала кумира.
Поклонники желали Лещенко крепкого здоровья и интересовались ходом болезни. Что же касается самой коронавирусной инфекции, то народный артист никакого страха не испытывал. Конечно, в силу возраста ему было тяжело и неприятно, но в конце концов певец справился с заморской заразой.
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