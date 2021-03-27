"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак

Звезды отечественного шоу-бизнеса с ужасом вспоминают то время, когда бушевавшая коронавирусная инфекция срывала все планы и не давала проводить концерты. Вот и Лев Лещенко напомнил публике о весьма неприятном моменте, связанном с уже оскандалившейся Ксенией Собчак.

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