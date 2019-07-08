"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль

Австралийская модель Симона Холцнагель призналась, что невыносимо страдает из груди шестого с половиной размера. Девушка хочет предостеречь представительниц прекрасного пола от операций по увеличению бюста, поскольку на самом деле такое декольте приводит к тому, что "все болит".

"Большую часть времени приходится спать в специальном топе. Я бы отдала их даром, лишь бы только избавиться", – говорит Холцнагель. При этом она призналась, что именно бюст нестандартных размеров дал толчок ее модельной карьере. Так, девушка прославилась в 2011 году, когда снялась в шоу "Next Top Model" Австралии. Она также позирует для мужских журналов, среди которых Playboy.