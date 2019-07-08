Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 8 июля
Лента новостей
02:13
"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
00:04
"Округлилась": Истощенная Боня начала срочно набирать вес
22:30
Порошина покорила народ в платье богини
20:02
Неуравновешенный Зеленский бросается на людей
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июля 2019 года
17:26
Хочет только с Алсу: вскрылось тайное желание Дюжева
17:05
"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе
16:23
"Недалекого ума лошадь": Собчак разнесли за вопиющую безграмотность
15:37
"Невыносимо красивая": россияне в экстазе от Екатерины Климовой
14:41
"Это страшно волнительно": Лукашенко сделал откровенное признание на публике
13:49
Дана Борисова удалила лишнюю кожу
13:35
Долина откровенно о потере ребенка
13:01
Разводящаяся Лолита показала свое истинное лицо
12:49
В США внезапно скончался известный молодой актер
12:15
Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение
12:08
Зеленского хотят проверить на наркотики
11:22
Певцов привел Дроздову в ЗАГС и заговорил о разводе
10:36
Стало известно о прибавлении в семье Топалова
10:22
"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей
08:36
"Дуры старые": коснувшуюся ягодиц подруги Апину жестко затравили
06:11
"Просто до слез": Зверев посвятил песню Кобзону (видео)
04:26
"Колхозница": Макеева предстала в "деревенском" наряде
02:09
Туктамышева отказалась раздеваться перед Загитовой
00:31
"На все готова": красотка удобно устроилась между ног Седоковой
22:16
Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
20:04
"Помню, люблю и скучаю": Николаев о трагедии в семье
18:06
Стало известно о побеге оскандалившейся Пугачевой из страны
18:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года
17:47
Зеленский озвучил коварный план против России
17:12
"Несимпатичный неухоженный дрыщ": Солнцев припечатал извращенца Панина
16:34
Асмус присоединилась к травле Гузеевой
15:49
Известная певица с матерью разбилась в ДТП
15:23
Племянница Ротару возбудила пикантным видео
14:41
"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
14:11
Переживающая развод Лолита Милявская восторгается другим мужчиной
13:58
Прятали деньги в бронежилетах: шокирующие подробности преступлений сотрудников ФСБ
13:45
Избитый Лукашенко подал голос после кровавой бойни
13:20
"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь
13:06
Чехова жестоко поглумилась над внешностью Собчак
12:30
"Как лягушка": Гагарину разнесли в щепки за нелепый наряд
12:01
Россияне в восторге от "почерневшей" Порошиной
11:53
"Интересного все меньше": располневшая Водонаева разочаровала народ
11:24
Кудрявцевой сделали сложную операцию
11:20
Самый богатый человек в мире развелся с женой
11:10
"Срочно к инфекционисту!": Муцениеце настигла страшная беда
10:54
Молодой Галкин заткнул за пояс старого Петросяна
10:19
Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
09:56
Жадность закрыла глаза: стала известна причина ЧП с катамараном в Черном море
08:26
Известная ведущая отказалась верить в грязные махинации Алибасова
06:12
Звезда "Comedy Club" призналась в интимной близости из жалости
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
Звезда "Comedy Club" призналась в интимной близости из жалости
Известная ведущая отказалась верить в грязные махинации Алибасова
"Все трудно и не в радость": жизнь Божены Рынской потеряла смысл после кончины мужа
Планирующие крестины Меган Маркл и принц Гарри забыли про Елизавету II
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 8, 2019
просмотры: 123

"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль

567

Австралийская модель Симона Холцнагель призналась, что невыносимо страдает из груди шестого с половиной размера. Девушка хочет предостеречь представительниц прекрасного пола от операций по увеличению бюста, поскольку на самом деле такое декольте приводит к тому, что "все болит".

"Большую часть времени приходится спать в специальном топе. Я бы отдала их даром, лишь бы только избавиться", – говорит Холцнагель. При этом она призналась, что именно бюст нестандартных размеров дал толчок ее модельной карьере. Так, девушка прославилась в 2011 году, когда снялась в шоу "Next Top Model" Австралии. Она также позирует для мужских журналов, среди которых Playboy. 

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести

Она снялась в откровенной фотосессии

567
567

Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков

Она приняла участие в конкурсе журнала Playboy

567
567

Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Младшая сестра перетянула одеяло на себя

567

Эффектная Ходченкова побила известную модель

Российская актриса предстала в ярком образе

567

Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

Семь человек погибли, судьба еще девятерых неизвестна

567
567
567

Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии

Погибли члены экипажа, десятки пострадавших

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Дана Борисова удалила лишнюю кожу

Знаменитость решила омолодиться
Шоу-бизнес

"Невыносимо красивая": россияне в экстазе от Екатерины Климовой

Актриса поделилась игривым снимком в соцсети

Политика

Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
Россияне взбунтовались против ушлого халявщика Лукашенко
"Звероподобный человек": наглеца Порошенко отправили в карцер
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

Асмус присоединилась к травле Гузеевой
Племянница Ротару возбудила пикантным видео
"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
Переживающая развод Лолита Милявская восторгается другим мужчиной

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение

Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоу-бизнес

"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь

Шоумен очень зол из-за происходящего
Шоу-бизнес

Чехова жестоко поглумилась над внешностью Собчак

Телеведущая предложила журналистке пройти косметическую процедуру
Шоу-бизнес

Певцов привел Дроздову в ЗАГС и заговорил о разводе

В жизни супружеской пары грядут перемены

Гороскоп

Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru