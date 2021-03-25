"Не бойтесь умирать": Боня облила помоями изуродованную болезнью экс-жену Аршавина

Модель Виктория Боня прокомментировала скандал, который не утихает после выхода в эфир программы Андрея Малахова с участием изуродованной болезнью бывшей жены футболиста Андрея Аршавина. Алиса Казьмина впервые рассказала на ТВ о своем недуге и показала лицо.

Алисе Казьминой диагностировали некроз лобной пазухи. Недуг начал развиваться у нее после развода с Андреем Аршавиным, возможно, на почве стресса. В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Казьмина рассказала, сколько негатива ей пришлось терпеть от бывшего мужа.

Алиса Казьмина на кадрах предстала на больничной койке, ее нос был заретуширован в видеоредакторе. Она рассказала, сколько ужаса ей пришлось пережить за последнее время. Она оказалась на грани жизни и смерти.

"Не бойтесь умирать, бойтесь жить", – сказала измученная Алиса.

Бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня не смогла пройти мимо конфликта Аршавина и Казьминой и прокомментировала недавний эфир. Боня считает, что Аршавин по закону ни в чем не виноват. Однако по человечески он поступил плохо по отношению к Алисе.

Также Боня припомнила Андрею предыдущий его брак. Она напомнила, что футболист бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую, а потом еще и уклонялся от алиментов. И сейчас Аршавин игнорирует детей от обоих отношений.

Виктория Боня призналась, что не испытывает симпатий к Андрею Аршавину, но несмотря ни на что к нему нельзя придраться по закону. При этом Виктория Боня не поддержала и тяжелобольную Алису Казьмину. Модель буквально облила ее помоями, учитывая плачевное состояние женщины. Бывшая звезда шоу "Дом-2" не понимает, почему женщина винит бывшего супруга в проблемах со здоровьем. Модель считает, что вместо обвинений ей нужно было тщательнее обследоваться у врачей.

Напомним, Алиса Казьмина обвиняла бывшую свекровь в том, что якобы она навела на нее порчу. Бывшая жена Аршавина не раз говорила, что именно его мать стала одной из причин их разрыва. Она якобы все время вмешивалась в их отношения и не давала спокойно жить.

В то же время Татьяна Ивановна считает, что болезнь Алисы Казьминой – это "божья кара". Кроме того, мать Аршавина отсудила у бывшей невестки загородный дом и потребовала с нее два миллиона рублей.