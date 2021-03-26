Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Пятница
26 марта
Лента новостей
11:23
"Нос ломали несколько раз": Рост откровенно о предательстве Нагиева
11:19
Коронавирус в России: за сутки заразились еще 9 тысяч человек
10:53
Основатель группы "Звуки Му" утонул в Москве-реке
10:49
“Страшнее не бывает”: Андреева показала последствия омолаживающих процедур
10:48
Неожиданно вспыхнула: курившей рядом с бензином Сутуловой обожгло лицо
10:41
"Это просто ад": известная актриса взвыла на шоу "Холостяк"
10:38
"На грани мерзости": Бородина взорвалась из-за заросших подмышек
10:15
Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик
10:01
Барыкин перед смертью погряз в долгах
09:56
В Южно-Сахалинске нашли трупы двух студентов
09:48
Шашлычок из тараканов и личинки червей на закуску: звездное меню довело до тошноты
09:45
"Рабские условия": сыгравшая Началову актриса заговорила о тяжелой судьбе
09:20
Басков обомлел от внешнего вида Галкина
09:16
Не тот диагноз: рассеянная Малышева опозорилась на всю страну
09:12
Яблоко от яблони: несовершеннолетняя дочь Кравец снялась в похабном виде
09:01
Эксперт Кошкин о причинах игнорирования Байденом темы России на пресс-конференции: Не хотел выглядеть глупо
08:55
"Нельзя было!": отказавшаяся от употребления гадости Лобода сорвалась перед концертом
08:39
"Невозможно ужиться друг с другом": отчаявшаяся Валерия пожаловалась на брак с Пригожиным
08:38
Правильное питание для полного выздоровления
08:21
Кому повысят пенсии в России с 1 апреля
06:00
Отказавшийся от звания народного артиста Шифрин не может прожить на пенсию
04:02
Почему Дружинина отказалась целоваться с Тихоновым на съемках "Дело было в Пенькове"
02:18
Дженнифер Лопес появилась на публике без обручального кольца
00:03
Мамаева решилась на серьезный шаг после очередного предательства мужа
21:54
Упавшая в обморок Кудрявцева вышла на связь
21:27
Иск на 300 тысяч: Моргенштерна уличила в плагиате
21:02
Объявлено об угрозе дефицита туалетной бумаги
21:00
Туристический кешбэк и виртуальные путевки: губернаторы обсудили развитие внутреннего туризма
20:47
Житель Башкирии сжег собственную жену
20:44
Запевшую Волочкову спустили с небес на землю
20:43
Зачем инвесторам Da Vinci Capital иск против Павла Дурова
20:31
Под Москвой мать истощенной девочки потребовали лишить родительских прав
20:06
Умер известный французский режиссер
20:06
Без единой морщинки: натянутое лицо Семенович вызвало шок
19:45
Перегородивший Суэцкий канал корабль сняли из космоса
19:23
"Из крайности в крайность": певицу МакSим заметили с незнакомым мужчиной
18:49
Поклонники попрощались со звездой "Двенадцати месяцев"
18:43
Толстые ляжки и поплывшие коленки: Борисовой в купальнике не дали спокойно потанцевать
18:42
Россиянам разрешили летать еще в шесть стран
18:32
Многодетным семьям на Ямале предложили выдавать чумовой капитал
18:20
"Перенесла пять операций": жуткие недуги заставили Джессику Альбу уйти в тень
17:42
Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса
17:35
Получившим вакцину от коронавируса жителям Подмосковья дадут значки
17:26
"Брезгливость": известная актриса об отказе сниматься с Бузовой из-за высокомерия
17:10
"Не бойтесь умирать": Боня облила помоями изуродованную болезнью экс-жену Аршавина
16:48
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак
16:43
"Весь в крови": неизвестный избил экс-возлюбленного Ирины Цывиной
16:28
"Обсуждают грудь в контексте таланта моей матери": взбешенная дочь Догилевой взорвалась после интимных фото
16:11
Успокаивала Брежнева: сочная Снигирь в платье "путаны" сгорела со стыда
16:09
Звезда "Холостяка" вывалила грязную правду о победительнице проекта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
Пиарщицу Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак
Эксперты назвали главные провалы политики Тихановской
Рак мозга? Доставленной в больницу Кудрявцевой предвещают судьбу Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
"Невозможно ужиться друг с другом": отчаявшаяся Валерия пожаловалась на брак с Пригожиным

"Невозможно ужиться друг с другом": отчаявшаяся Валерия пожаловалась на брак с Пригожиным

Союз Валерии и Иосифа достаточно давно занял почетное место в рейтинге самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Исполнительница нередко делится своими мыслями на тему отношений, что вызывает бурную реакцию у публики.
прочитано 1182 раза

Накануне артистка выложила новое фото. На кадре она в пляжном образе: свободное платье поверх купальника, соломенная шляпа. Валерия выглядит загорелой и отдохнувшей. В подписи к публикации звезда неожиданно для многих решила порассуждать на тему совместимости знаков зодиака.

ПО ТЕМЕ

"Мамочки перестали кормить грудью": Валерия взяла на себя заботу о новорожденной внучке

"Стала бабушкой!" Цой поражена случившимся с Валерией

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Валерия уточнила у подписчиков, верят ли они в гороскопы. Она отметила, что многие увлекающиеся данным вопросом часто говорят: людям, родившимся под одним знаком, "невозможно ужиться вместе". Исполнительница подчеркнула, что они с Иосифом Пригожиным оба овны, и их союз вовсе не похож на идеальный. Однако она пробовала строить отношения и с представителями других знаков, и тогда результат был сильно хуже. "В гороскопы не верю", – посмеялась певица.

Поклонники были слегка удивлены, но с радостью прокомментировали вопрос. "Мы – близнецы! Все хорошо, ужились, размножились", "Мы с мужем козероги. Живем 35 лет", "Мы оба рыбы, уже 17 лет вместе", "Я считаю что не бывает несовместимых знаков зодиака, не бывает несовместимых людей. Бывают люди которые не хотят подстраиваться друг под друга", "Овнов могут выдержать только овны", – рассуждали пользователи.

Напомним, история любви Валерии и Иосифа весьма кинематографична. Даже сейчас Пригожин часто вспоминает, как певица сразила его с первого взгляда. В 2003 продюсер предложил звезде свою помощь, а уже через год они поженились.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 08:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость667584
Пожаловаться Ответить
ПАРА ДАУНОВ
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я в ожидании": обнаженная Брежнева заинтриговала россиян

Скоро произойдет важное событие
Коронавирус

Правильное питание для полного выздоровления

Какие продукты помогут восстановиться после коронавируса
Шоу-бизнес

Толстые ляжки и поплывшие коленки: Борисовой в купальнике не дали спокойно потанцевать

Ведущая показала тело
Шоу-бизнес

Слухи не оправдались: Юлианна Караулова вышла в свет после громкой новости

Артистка подтвердила свою беременность

Гороскоп

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+