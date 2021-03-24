"Стала бабушкой!" Цой поражена случившимся с Валерией

Аните Цой недавно исполнилось 50 лет. Но внуков у нее до сих пор нет. Собирается ли ее единственный сын Сергей осчастливить семью?

В браке с Сергеем Цоем, которого Анита ласково называет Петровичем, певица уже тридцать лет. Их взрослый сын Сергей сегодня строит карьеру в Лондоне.

"Я жду, когда мой сын обратит внимание на какую-то симпатичную девушку и нас с ней познакомит, – вздыхает певица. – А тогда я уже ее сразу привлеку к тому, чтобы она рожала нам внуков".

Как именно звезда будет привлекать невестку и станет ли помогать держать свечку, она не уточнила. "Я очень хочу стать бабушкой? Что в этом страшного?" – улыбается Анита.

Тем более, у нее перед глазами есть примеры других коллег по сцене. "Посмотрите на Валерию. Она стала бабушкой, при этом как прекрасно выглядит. Дети – это счастье", – заверила Анита.

Напомним, у 52-летней Валерии трое детей – дочь Анна Шульгина (род. 21 июня 1993 года ) и сыновья Артемий Шульгин (род. 25 августа 1994-го) и Арсений Шульгин (род. 8 ноября 1998-го). В новогоднюю ночь-2021 ее младшенький сынишка Арсений стала папой. Со свой избранницей Лианой Волковой он женился 28 августа 2020 года. Молодые родители назвали дочку Селин. Как написала в своем аккаунте в Инстаграм молодая мама: "Сеня + Лиана = Селин".