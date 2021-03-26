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"Тварь, мерзкая тварь": россияне желают Боне смерти после насмешек над тяжелобольной женщиной

Виктория часто делает неоднозначные заявления о скандальных ситуациях. На этот раз народ совершенно не одобрил ее вмешательство в конфликт.
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Недавно телеведущая не выдержала и решила прокомментировать программу Андрея Малахова, посвященную тяжелобольной Алисе Казьминой. Она подчеркнула, что не испытывает теплых чувств по отношению к Андрею Аршавину, но юридически он прав во всем. Однако по-человечески у дивы много вопросов к футболисту.

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Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Бывшую жену спортсмена Виктория Боня поддерживать не стала. Она отметила, что достаточно неумно винить в своем недуге экс-супруга. По словам ведущей, Алисе просто следовало более тщательно следить за здоровьем и не запускать себя.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в Сети. Многие пользователи буквально напали на Викторию за то, что она сказала. "Боня, когда ты уже заткнешься, я добрая, но тебе желаю смерти", "Нравился видно Аршавин Боне, вот и пытается как-то потрогать Андрея, вот и упрекает тем, чего не знает, живя в Монако", "Помойки, забыли свое прошлое, заткнулись бы!", "Какая тварь, эта Боня!! Мерзкая тварь!", " Глупая Боня лезет повсюду со своими умозаключениями. Смешно и противно", "Эта гулящая девица Боня любым путем лезет в телевидение", – резко возмутилась публика.

Другие читатели предпочли высказаться относительно поведения самой Алисы Казьминой. "Все болезни от зла и зависти!", "Какие проклятья бывших, какие порчи...Что за бред?", "Стремятся любыми способами выскочить замуж за знаменитость, а потом ноют на всю страну", "Бабе 40 лет, а она никакого понятия о жизни не имеет", "Поменьше пластику лица нужно делать, а если уж и делают, то тщательнее выбирать места", "Проклятие брошенных жен в действии", "Алисе надо было меньше ботокса колоть в свою моську", – высказались они.

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Фото: Elyxandro Cegarra / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 16:14 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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