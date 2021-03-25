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25 марта
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Толстые ляжки и поплывшие коленки: Борисовой в купальнике не дали спокойно потанцевать

Толстые ляжки и поплывшие коленки: Борисовой в купальнике не дали спокойно потанцевать

Телеведущая Дана Борисова отдыхает в Египте. на днях она предстала перед поклонниками в новом купальнике и шокировала своим видом.
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На кадрах, опубликованных в "Инстаграм" звезды, фанаты заметили странные синяки на ее бедрах. По словам Даны Борисовой, это следы от уколов липолитика. Перед поездкой она проколола себе его для красоты ног. Но придирчивым фанатам трудно угодить. Они сразу закидали Дану помидорами за "толстые ляжки", "поплывшие коленки" и слишком откровенный монокини.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Стоит отметить, что подобные комментарии уже давно мало трогают Дану Борисову. Она демонстрирует обществу полное отсутствие комплексов и не стыдится своего темного прошлого.

44-летняя ведущая показала на видео, как умеет танцевать. На кадрах она предстала в слитном черном купальнике от недорогой марки из масс-маркета и в зеленых солнечных очках, в которых ходит уже не первый год.

"Ну зачем? Волочкова номер два"; "Без комплексов!"; "Откорректированное видео"; "Ну зачем этот целлюлит показывать?"; "Похудей!"; "Можно над коленками немного кольнуть", – отметили подписчики Даны Борисовой.

Бывшая ведущая "Армейского магазина" выбрала для отдыха Египет, потому что он оказался единственной страной, куда можно без препятствий везти ее собачку. Также известно, что поездка обошлась Борисовой примерно в 250 тысяч рублей.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 18:43 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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