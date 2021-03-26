"Нос ломали несколько раз": Рост откровенно о предательстве Нагиева

Гостем последнего выпуска программы "Судьба человека" стал Сергей Рост. Он рассказал о своих отношениях с Дмитрием Нагиевым. В 90-х они были неразлучны, а популярность лишь росла с каждым днем.

Сергей рассказал, что после поступления в училище их отправили в колхоз. Там Дмитрий уходил в длительные загулы. На будущего коллегу в тот момент он производил впечатление мажора. Позднее они подружились. Их связывает большое количество историй, о которых Рост отказывается говорить даже сейчас.

Артист рассказал, что Нагиев был падок на красивых женщин, за что часто приходилось отвечать. "Нос ломали несколько раз", – вспомнил друг. Он рад, что сейчас у Дмитрия все хорошо. Однако их близкие отношения остались в прошлом.

Все дело в том, что в какой-то момент их популярность достигла невероятного уровня. Широкую известность артистам принес сериал "Осторожно, модерн!". Телеканалы боролись за их время. Их дуэт был самым известным в России, за ними следили все, а поклонники отказывались воспринимать актеров как отдельных личностей. Так, Дмитрий решил, что ему пора уйти и развиваться в сольной карьере. "Амбиции взяли верх", – полагает Сергей.

Актер до сих пор считает, что подобное решение было ошибкой. Он вспомнил, что однажды Дмитрий вдруг сказал ему, что дружбы между коллегами не бывает. "Видимо, это была не дружба", – подчеркнул Рост. Он считал его близким человеком, но для Дмитрия Нагиева карьера всегда стояла на первом месте.

