Как менялся Дмитрий Нагиев

Кто бы мог подумать, что сегодня, 4 апреля, российскому секс-символу, одному из самых высокооплачиваемых актеров страны, шоумену Дмитрию Нагиеву исполняется 50 лет. Dni.Ru решили вспомнить, как никому не известный артист превратился в мечту всех российских женщин.
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