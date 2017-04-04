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Апрель 4, 2017
просмотры: 123

Как менялся Дмитрий Нагиев

567

Кто бы мог подумать, что сегодня, 4 апреля, российскому секс-символу, одному из самых высокооплачиваемых актеров страны, шоумену Дмитрию Нагиеву исполняется 50 лет. Dni.Ru решили вспомнить, как никому не известный артист превратился в мечту всех российских женщин.

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