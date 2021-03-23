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"Перегрет шальными деньгами": названа причина оглушительного провала Дмитрия Нагиева

"Перегрет шальными деньгами": названа причина оглушительного провала Дмитрия Нагиева

Кинокритик Егор Беликов подробно описал промахи, допущенные создателями сериала "Чикатило". Режиссер ленты Сарик Андреасян совершил ошибку, доверив главную роль маньяка-извращенца Андрея Чикатило Дмитрию Нагиеву.
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По словам Беликова, Нагиева сложно воспринимать в серьезном образе. Дмитрий не перестал быть выдающимся актером, просто для зрителей он уже неотделим от развлекательных шоу и ненавязчивых многосерийных комедий таких как, например, "Кухня" и "Физрук" "Он будто обналичил весь свой актерский капитал и перешел в другую категорию персоналий", – отметил критик.

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 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Нагиев, как заметил обозреватель, с большим старанием подошел к работе в сериале "Чикатило". Из себя Дмитрий "выжал максимум" – он имитировал голос и повадки реального человека. В героя Нагиева вложено много сил – артиста одели в ужасный костюм советских времен, наложили ему пластический грим, однако Чикатило у Андреасяна все равно выглядит пародийно. Нагиев в драматическом образе был обречен на оглушительный провал.

На этом претензии Егора Беликова к сериалу не заканчиваются. Кинокритик не понимает, зачем вообще понадобилось инсценировать историю кровожадного убийцы, ведь в нее режиссер не добавил ничего, "кроме неловкого эпатажа". Сарик Андреасян "прет в чувствительную тему" игнорируя множество нюансов. Существует великое множество фильмов о маньяках и в последние годы подобные проекты выходят все чаще. Это породило дискуссию в обществе относительно уместности увековечивания деяний серийных убийц в искусстве.

"Это довольно унылое телемыло в духе "Следа", но про ужаснейшего маньяка в истории России", – сказал Егор Беликов о сериале "Чикатило".

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Кинокритик добавил, что сериал "Чикатило" не заслуживает внимания. Между тем новое детище Сарика Андреасяна можно рассмотреть, как симптом важных изменений в индустрии кино. Егор Беликов отметил, что стриминговый рынок в России сейчас "перегрет шальными деньгами" – инвесторы с удовольствием несут туда свои деньги. Большие платформы ведут борьбу за платных подписчиков. Для этого им нужен эксклюзивный контент, который скупается без учета репутации автора. "Лишь бы он мог обеспечить жареную тему и медийное имя для постера", – резюмировал Беликов.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 23 марта 2021, 15:30

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