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Сериалы
"Сплошная грязь": Нагиев превратился в Чикатило

"Сплошная грязь": Нагиев превратился в Чикатило

Известно, что юморист Дмитрий Нагиев взялся за весьма сложную и омерзительную роль. Всеми известный телеведущий сыграет серийного убийцу Андрея Чикатило. По словам актера, этот образ явно отразится на его творческом пути.

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Многочисленная аудитория привыкла видеть Нагиева в комедийных кинокартинах. Образ смышленого артиста буквально "прилип" к нему и отбросил несколько удачных контрактов.

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 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

На этот раз Дмитрий все же рискнул и согласился на драматическое перевоплощение. Актер публично заявил, что примет участие в съемках многосерийного фильма о жизни Андрея Чикатило.

Нагиев уже работал с Сариком Андреасяном над другой сложной ролью – Виталия Калоева. Кинолента "Непрощенный" получила противоречивые комментарии зрителей, однако перевоплощение шоумена было высоко оценено.

"Сразу скажу, что сначала я отказался от этой роли. Отказался категорически, поскольку сейчас я вообще не берусь за сценарии, где сплошная грязь. Я всю ночь не спал, ходил по квартире и обдумывал это предложение", – заявил Нагиев.

Стоит отметить, что вся съемочная команда долгое время скрывала личность приглашенного актера. Да и сам Дмитрий старался не обсуждать эту тему и не фотографироваться в образе серийного убийцы.

Нагиеву пришлось накладывать сложный грим, чтобы скрыть всеми узнаваемые черты лица. Лишь в конце первой серии телезрители увидят лицо главного героя и узнают горячо любимого ведущего. Продюсеры сериала рассказали, что во время съемок Нагиев почти не общался с коллегами по площадке. Он был крайне сосредоточен на своем перевоплощении. Похоже, что подобная замкнутость и помогла звезде окончательно войти в образ маньяка.

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Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 12:54 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Дмитрий Нагиев

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