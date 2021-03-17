"Чувствую тебя живой": убитая горем жена Костюшкина показала фото с могилы Началовой

В своем личном блоге в "Инстаграм" ведущая опубликовала фото могилы звезды. Темная мраморная плита усыпана разноцветными розами, тюльпанами и букетами в небольших корзинках. "Чувствую тебя живой", – подчеркнула супруга певца.
Юлия рассказала, что помнит все так хорошо, будто это было вчера, и призвала подписчиков помянуть исполнительницу. Она отметила, что Началова была потрясающим человеком, замечательным другом, заботливой дочерью и матерью. По мнению Юлии, артистке не хотелось бы знать, что кто-то грустит по ней. Поэтому накануне они вспоминали все сокровенное с улыбкой.
Костюшкина рассказала, что сама боль утраты потихоньку стихает со временем. Она убеждена: главное, чтобы воспоминания оставались теплыми и яркими. Только тогда, по ее мнению, душе будет спокойно.
Пользователи активно поддержали посыл жены Стаса Костюшкина. "Человек жив, пока жива память о нем... мы помним", "Такая красивая, талантливая...И так рано ушла. Светлая память", "Боже, уже 2 года...Светлая память! Юлечка навсегда в наших сердцах", "Очень красиво пела Юля! Жаль, такая утрата! Уже как 2 года... Быстро время летит. Помним тебя и скорбим!", "Светлая память Юлечке! Такому чудесному человеку! Она всегда останется в наших сердцах живой и жизнерадостной! Светлый и добрый Ангел", – писали они.
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