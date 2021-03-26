Дженнифер Лопес появилась на публике без обручального кольца

Многочисленная аудитория не смогла пройти мимо новых фотографий Дженнифер Лопес. Кто-то пришел в восторг от увиденного, ведь в свои годы артистка шикарно выглядит. Другие же обратили внимание далеко не на внешность певицы.

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