Дженнифер Лопес появилась на публике без обручального кольца

Публика заметила, что на безымянном пальце левой руки Дженнифер отсутствует помолвочное кольцо. Когда-то бриллиант был преподнесен ее возлюбленным Алексом Родригесом.
Может показаться, будто Лопес специально выбрала провокационную позу, чтобы все желающие могли выдвинуть свои предположения. Так, аудитория расценила обнародованные кадры, как прозрачный намек на неприятные обстоятельства.
Поговаривают. что помолвка голливудских звезд уже давным-давно расстроилась. Несмотря на общественные домыслы и всевозможные слухи, Дженнифер Лопес утверждала, что пара работает над отношениями.
Напомним, что Алекс специально прилетал в Доминиканскую Республику, так как артистка уже несколько месяцев находится на съемках кинокартины. Похоже, что все попытки оказались тщетными. Новости о расставании звезд все не утихают, а сами возлюбленные никак не комментируют происходящее.
Известно, что все проблемы в отношениях начались из-за виртуального романа Родригеса. По словам зарубежных СМИ, мужчина флиртовал с 30-летней актрисой Мэдисон Лекрой. Сама же Дженнифер подобные новости не подтвердила.
Еще в прошлом году парочка начала планировать свадьбу. Однако бушевавшая пандемия коронавируса вносила свои коррективы и не позволяла звездам собрать близких друзей и родственников в одном месте.
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