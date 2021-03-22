"Брак по залету": Дженнифер Лопес в свадебном платье всполошила народ

Личная жизнь Дженнифер Лопес давно волнует поклонников звезды. Бракосочетание актрисы с американским бейсболистом Алексом Родригесом до сих пор не состоялось. Пара уже несколько раз собиралась узаконить отношения, но торжество постоянно срывалось. Недавно звездные жених и невеста признались, что испытывают непростой период в отношениях, а в СМИ просочилась информация об изменах Дженнифер Лопес. Тем временем звезда не унывает, а подкрепляет разговоры о своем замужестве снимками в свадебном платье.
Певица опубликовала в инстаграм-канале кадры со съемок романтической комедии "Брак по залету". На фото знаменитость предстала босиком и с распущенными волосами в пышном платье невесты. Работа над фильмом проходит в Доминиканской республике. В картине Дженнифер Лопес исполняет главную роль, а ее партнером по фильму стал певец Ленни Кравиц.
Согласно сюжету "Брака по залету", Дженнифер Лопес предназначается роль Грейс, а Ленни Кравец играет роль Шона — бывшего бойфренда центральной героини. Грейс закатывает пышную свадьбу со своим избранником Томом, но по стечению обстоятельств все приглашенные гости попадают в беду — становятся заложниками.
Поклонники Дженнифер Лопес рьяно обсуждают успешность фильма и актерскую игру знаменитой певицы. Они поставили публикации актрисы в свадебном платье более двух миллионов "лайков" и написали огромное количество комментариев.
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