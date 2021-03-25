Кудрявцевой указали на выход в больничной палате

Лера Кудрявцева выписана из клиники. Телеведущая вернулась домой и сообщила о своем здоровье.



По словам звезды экрана, она хорошо себя чувствует. Ведущая НТВ отметила, что ей нужно больше отдыхать. Также она призналась, что у нее шалят нервишки.

Лера Кудрявцева добавила, что ее недавно сильно перепугал окровавленный незнакомец, пришедший ночью к ней в палату. Знаменитость вспомнила, что мужчине 83 года, и он имеет какие-то отклонения в психике, передает телеканал "360". Чего хотел незваный гость, так и осталось загадкой.

К счастью, пациент из соседней палаты не причинил зла Лере Кудрявцевой. Но нервы потрепал изрядно.

Напомним, Лера Кудрявцева загремела в больницу после того, как ее состояние ухудшилось из-за сильного нервного напряжения. Знаменитость экстренно госпитализировали 22 марта прямо со съемок. Вчера ей стало лучше.

Отметим, что поклонники очень переживают за телеведущую. Некоторые из самых преданных провели свое "расследование" о здоровье Леры Кудрявцевой. Они сопоставили известные факты и решили, что у звезды может быть опухоль мозга, от которой скончалась Жанна Фриске, и с которой борется Анастасия Заворотнюк.

