"Он так похорошел": Вера Брежнева попала под чары известного актера

36-летний артист и капитан команды КВН в основном знаком зрителям как обаятельный и упитанный мужчина с прекрасным чувством юмора. В новом шоу на телеканале ТНТ Мусагалиев предстал в несколько ином качестве. Юморист, выступающий в роли ведущего программы, появился в студии в стильном обтягивающем пиджаке, демонстрирующем хорошую физическую форму своего владельца.
Первым удивительное преображение коллеги отметил комик Илья Соболев. Актриса Марина Кравец прямо спросила, куда делись 15 килограммов Азамата. В результате новая форма Мусагалиева стала настоящим поводом для шуток стороны коллег. Впрочем, Вера Брежнева, тоже присутствовавшая в студии, без шуток заметила, что юморист очень похорошел.
Смущенный ведущий не стал распространяться о том, как ему удалось похудеть, но сам факт преображения скромно признал.
“Не могу с вами не согласиться.”
Напомним, что капитан команды КВН “Сборная Камызякского края” уже выступал на телеканале ТНТ в роли ведущего с программе “Где логика?”. Теперь Мусагалиев ведет новый проект “Музыкальная интуиция”, который представляет собой смесь из вокального шоу и интеллектуальной викторины. В программе собираются звезды юмора и музыки, цель которых определить, кто из участников хорошо поет, не слыша их голосов. В каждом выпуске шоу собираются новые звездные гости. Вера Брежнева, пораженная преображением Азамата, стала гостьей четвертого выпуска проекта.
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