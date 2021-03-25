Запуталась в показаниях: оправдавшаяся за встречу с маньяком Собчак с треском провалилась

За несколько дней пользователи буквально разделились на два лагеря. В Сети появилась информация о том, что Собчак якобы заплатила маньяку за интервью через посредника. Тогда публика просто опешила. Многие принялись обвинять журналистку в том, что она спонсирует человека, совершившего ужасное, а также пропагандирует подобное в массы. Находились и те, кто вставал на сторону Ксении, отмечая, что все это лишь нормальный процесс передачи информации, а журналистка поступила как профессионал.
Видимо, Ксении Собчак надоели все трения, и она решилась сама связаться с изданием, опубликовавшим громкую новость. Всю информацию о передаче денежных средств звезда опровергла.
Однако она допустила небольшую ошибку. Телеграм-канал издания указывал лишь имя посредника. Ксения сделала заявление, сообщив, что не знает посредника и назвала полностью его фамилию, тем самым вызвав новую волну негодования. Авторы публикации иронично отметили, что журналистка удивительно точно и быстро угадала имя человека, которого якобы никогда не встречала.
Как ситуация будет разворачиваться дальше – пока остается только гадать, но публика не на шутку разозлилась. СМИ активно публикуют материалы с предположениями, откуда Ксения Собчак могла знать фамилию, если она нигде ранее не указывалась. Пока многие сошлись на том, что комментарий журналистки вполне может быть неудачной попыткой обмануть всех.
Популярные темы форума
Возраст
Паразиты в организме
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Женский алкоголизм
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Муж хочет сына, а будет дочь
папа я люблю тебя
научилась считать до 8
Филлеры