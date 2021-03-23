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"Пошлость и убожество": Богомолов заявил об извращениях после контакта Собчак со скопинским маньяком

"Пошлость и убожество": Богомолов заявил об извращениях после контакта Собчак со скопинским маньяком

Виктор Мохов в 2000-м году похитил двух девочек 14 и 17 лет, и насиловал их в подвале почти 4 года. Суд приговорил его к 17 годам колонии строго режима. А сразу после освобождения он дал интервью Ксении Собчак. За первые сутки его посмотрело более миллиона человек. Не остался в стороне и второй муж Ксении Анатольевны – режиссер и актер Константин Богомолов.
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"Знаю, что работа Ксении в топе просмотров, – говорит Богомолов. – Читал на "Фейсбуке" посты о пробивании дна и о том, следует ли вообще брать интервью у подобных персонажей, а также о том, как следует вести себя интервьюеру".

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Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Супруг Собчак прав – многие люди сочли, что подобные герои неуместны. Мол, это все равно что делать интервью с Гитлером. "Честно, я не понимаю как с ним можно вести беседу. 4 года держал девушек в бункере, а теперь ему за интервью денег платят", "Хоть бы кто зашел к нему в гости и стер его удовлетворение с морды сапогом", "Искренне жаль, что он дожил до освобождения", – возмущаются зрители.

"Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном, – продолжает Богомолов. – Я убежден – нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла!"

"Ненависть эта картина вызывает не этим, – убежден Богомолов. – А тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. И эта нормальность его – главное извращение. Он один из нас. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца".

"Это картина о пошлости и убожестве зла. И от очарования этим самым злом она предостерегает круче, чем пафосные проповеди о добре. И тот, кто вещает о своей брезгливости – не столько брезглив, сколько труслив. Вот что: вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности", – резюмировал Богомолов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 08:34 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость669896
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Лучше быть нормальным до тошноты,чем извращеным до тошноты.У вас с женой кисель в мозгу.И да,про рейтинги, заткнитесь.
Гость669895
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Собчак Мало того что шелуха, так и у себе подобных берет .
Гость653470
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Собчак -урод моральный и физический!!!
Гость Матвей
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Мил человек! Ты вот говоришь, что зло нужно понять!? Для чего!?? Ещё мудрецы говорили, чтобы понять человека и его поступки, нужно влезть в его шкуру и прожить так какое-то время! Зла и так хватает! Везде! На каждом шагу, и не нужно даже платить гонорар маньяку, чтобы понять, что зло всегда было, есть и будет только злом! Его искоренять надо, а не поддерживать материально и устраивать человеческий быт в доме, где это зло сгубило двух маленьких девчонок! Только исчадие ада и раба денег и славы может оплачивать такие вещи и выставлять видео с таким же исчадием! Встретились два моральных урода!
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