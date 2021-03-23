"Пошлость и убожество": Богомолов заявил об извращениях после контакта Собчак со скопинским маньяком

"Знаю, что работа Ксении в топе просмотров, – говорит Богомолов. – Читал на "Фейсбуке" посты о пробивании дна и о том, следует ли вообще брать интервью у подобных персонажей, а также о том, как следует вести себя интервьюеру".
Супруг Собчак прав – многие люди сочли, что подобные герои неуместны. Мол, это все равно что делать интервью с Гитлером. "Честно, я не понимаю как с ним можно вести беседу. 4 года держал девушек в бункере, а теперь ему за интервью денег платят", "Хоть бы кто зашел к нему в гости и стер его удовлетворение с морды сапогом", "Искренне жаль, что он дожил до освобождения", – возмущаются зрители.
"Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном, – продолжает Богомолов. – Я убежден – нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла!"
"Ненависть эта картина вызывает не этим, – убежден Богомолов. – А тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. И эта нормальность его – главное извращение. Он один из нас. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца".
"Это картина о пошлости и убожестве зла. И от очарования этим самым злом она предостерегает круче, чем пафосные проповеди о добре. И тот, кто вещает о своей брезгливости – не столько брезглив, сколько труслив. Вот что: вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности", – резюмировал Богомолов.
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