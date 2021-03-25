Слепаков облил помоями Собчак за контакт со скопинским маньяком

В личном блоге артист опубликовал эпиграмму, в которой провел параллели между Виктором Моховым и Ксенией Собчак. По сюжету телезвезда приезжает к маньяку и уговаривает дать ей интервью. Бывший заключенный отказывается, ссылаясь на огромное количество дел: "Навести порядок мне // Нужно к лету крайний срок: // Цепи закрепить в стене, //Рыть в подвале водосток (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Однако Ксения Собчак не отстает от Виктора Мохова и следует за ним даже в туалет. В итоге бывший зек соглашается, отмечая, что не понимает, кто еще из них двоих маньяк. После ухода журналистки экс-заключенный вздыхает с облегчением и заявляет, что такую, как Собчак, он бы красть точно не стал.
Публика с восторгом приняла эпиграмму Семена Слепакова "Было бы смешно, если бы не было так жутко!", "Они друг друга стоят.. Браво Семен!! Каждое слово в десятку", "Ксения Собчак. Лучшее рвотное средство в России", "Два сапога пара", – написали в комментариях.
Напомним, интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым вызвало общественный резонанс. С защитой артистки выступил ее супруг Константин Богомолов, журналист Максим Шевченко и телеведущий Антон Красовский. Депутат Оксана Пушкина подала жалобу в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова скопинского маньяка, в которых он повторно угрожает одной из своих жертв.
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