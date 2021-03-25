Слепаков облил помоями Собчак за контакт со скопинским маньяком

На днях Ксения Собчак выпустила документальный фильм, в котором сняла недавно вышедшего на свободу Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк. Выпуск вызвал споры в Сети, и многие публичные люди осудили телеведущую за то, что она дала слово человеку, который несколько лет держал в подвале двух девочек. Семен Слепаков также не прошел мимо.

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