"Просто шик!": 47-летняя Порошина в купальнике произвела фурор

Звезда сериала "Всегда говори "всегда" Мария Порошина удивляет поклонников красотой. По их мнению, актриса не выглядит на свой возраст.

В ноябре прошлого года Марии Порошиной исполнилось 47 лет. К этому возрасту актриса успела обзавестись пятерыми детьми. Звезда российского кино родила четырех дочерей и одного сына. Имя отца двухлетнего Андрея знаменитость до сих пор скрывает.

Порошина редко публикует снимки с детьми, но такие все-таки можно найти в интернете. Так, недавно в официальном инстаграм-аккаунте поклонников актрисы появился ее снимок с дочерью Аграфеной. Актриса в купальнике, находясь в воде, позировала рядом с дельфинами.

Поклонники пришли в восторг от этого кадра. Они одарили артистку всевозможными комплиментами. "Какая красивая зона декольте. Просто шик!", "Мария, вы очень симпатичная женщина", "Милая и нежная улыбка", "Всем мамам пример", – высказались интернет-пользователи.

Напомним, в конце прошлого года Мария Порошина шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа. Актриса, ставшая брюнеткой, показала короткую стрижку. Многие поклонники не оценили преображение артистки.