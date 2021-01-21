"Просто шик!": 47-летняя Порошина в купальнике произвела фурор

В ноябре прошлого года Марии Порошиной исполнилось 47 лет. К этому возрасту актриса успела обзавестись пятерыми детьми. Звезда российского кино родила четырех дочерей и одного сына. Имя отца двухлетнего Андрея знаменитость до сих пор скрывает.
Порошина редко публикует снимки с детьми, но такие все-таки можно найти в интернете. Так, недавно в официальном инстаграм-аккаунте поклонников актрисы появился ее снимок с дочерью Аграфеной. Актриса в купальнике, находясь в воде, позировала рядом с дельфинами.
Поклонники пришли в восторг от этого кадра. Они одарили артистку всевозможными комплиментами. "Какая красивая зона декольте. Просто шик!", "Мария, вы очень симпатичная женщина", "Милая и нежная улыбка", "Всем мамам пример", – высказались интернет-пользователи.
Напомним, в конце прошлого года Мария Порошина шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа. Актриса, ставшая брюнеткой, показала короткую стрижку. Многие поклонники не оценили преображение артистки.
Популярные темы форума
Поломана психика
Сергей
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
Новым девам сюда
Стала встречаться с бездомным
Со мной флиртует женатый