"Опасная вещь": изменившаяся Порошина побежала к врачу после родов

45-летняя звезда в отличной форме. Она следит за фигурой, придерживаясь советов эксперта. К врачу она отправилась после рождения последнего ребенка, чтобы не подвергать малышку риску.
"Именно тогда я обратилась к диетологу, воспользовалась ее советами, и мы по сей день работаем вместе, стараемся держать меня в одном весе", – цитирует Марию Порошину Woman.ru. Она подчеркнула, что важно не полагаться на собственный опыт и знания, а довериться профессионалу.
"Диета сразу после родов – это опасная вещь. У вас элементарно может закончиться молоко. К тому же ребенку нужны все витамины и микроэлементы, а своей диетой вы можете его лишить этого", – отметила знаменитость.
Напомним, что Мария Порошина воспитывает четырех дочерей. Старшая наследница Полина живет с бойфрендом, но часто навещает маму, помогая ей с уходом за младшей сестренкой. А у 13-летней Серафимы в самом разгаре переходный возраст.
Как писали "Дни.ру", Мария Порошина рассказывала, что девочку "колбасит в разные стороны" уже два года. Актриса борется с этим, объясняя Симе, что не нужно стараться походить на других. "Уверенность мамы в том, что ее ребенок – самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в себя в этой нелегкой жизни", – поделилась Мария Порошина.
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