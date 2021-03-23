"Опасный преступник": Многодетную мать Самойлову задержала полиция

Жена рэпера Джигана не певица, не актриса и даже не телеведущая, как это часто бывает в звездных семьях. Оксана Самойлова владеет собственным бизнесом в индустрии красоты и воспитывает четырех детей. Жизнь знаменитой брюнетки настолько сильно интересует россиян, что женщина считает долгом вести постоянный отчет о своем времяпровождении в инстаграм-канале.
23 марта избранница Джигана ошарашила фанатов непривычными видеороликами — во время поездки на автомобиле ее начала сопровождать полицейская машина с мигалками. Оксана Самойлова торопилась ко врачу, но задержание правоохранительными органами разрушило все ее планы. Некоторое время после беседы с сотрудниками полиции женщина терпеливо ждала в своем автомобиле и создавала новый контент для подписчиков.
Звездная брюнетка не озвучила фанатам причину нежелательного общения с хранителями правопорядка, поэтому пробудила у поклонников неистовый интерес. Тем не менее жена Джигана сообщила в инстаграм-истории, когда полицейские отпустили ее. "Ура, я на свободе! Я больше не опасный преступник и еду дальше по своим делам", — выразилась Оксана Самойлова.
Напомним, инстадива перенесла вторую операцию на грудь. Жена рэпера Джигана потратила на маммоплатику 600 тысяч рублей. Сейчас Оксана Самойлова нуждается в покое и постельном режиме.
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