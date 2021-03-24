Окровавленный незнакомец ворвался в реанимацию к полуживой Кудрявцевой

На днях Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Звезде стало плохо во время съемок, и ее срочно госпитализировали. Вскоре телеведущая вышла на связь и рассказала пугающую историю, которая случилась с ней в больнице.

прочитано 159 раз