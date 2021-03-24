Окровавленный незнакомец ворвался в реанимацию к полуживой Кудрявцевой

Знаменитость поделилась, что чуть не стала жертвой сумасшедшего старика. Ведущая шоу "Секрет на миллион" описала палату реанимации, в которой провела несколько ночей: кровати, аппараты, столы. Помещение соединено с соседним блоком и коридором стеклянными дверьми.
"Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лера Кудрявцева.
Артистка уточнила у незнакомца, все ли с ним в порядке, но ответа не получила. Мужчина приблизился к постели телеведущей со странной улыбкой на лице. Вдруг звезда заметила кровь, которая сочилась через его белую футболку.
В панике полуживая Кудрявцева слезла с кровати и медленно поползла в сторону выхода из блока. Незнакомец с безумной улыбкой проследовал за ней. "И это как раз про то, что после этого я реально чуть не схватила инфаркт микарда вот такой рубец", – пожаловалась знаменитость.
К счастью, все закончилось благополучно. Лера Кудрявцева не стала раскрывать подробности происшествия, однако отметила, что в тот момент от страха не чувствовала ног. Как оказалось, дед был ее соседом по лечебнице. Он сдернул свои катетеры и отправился гулять по полупустой больнице. "Вроде не в себе", – заключила телеведущая.
Поклонники были в шоке от рассказа артистки. "Жестко. Думала в конце напишите, что всё оказалось сном", "Да уж натерпелись, поправляйтесь Лера!", "Хоспади пока читала уже в штаны наложила", "Капец, и смешно и страшно. Реально как с фильма ужасов", "Вам можно детективы писать", – написали в комментариях.
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