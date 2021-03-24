Лещенко влез в разборки Нурмагомедова и Моргенштерна: Нужно "фильтровать базар"

На днях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил против рэпера Моргенштерна. Он считает, что его творчество негативно влияет на детей.

Боец надеется, что скоро в России появится орган власти, который будет контролировать артистов, чтобы те следили за языками. "Будет чистить эту грязь", – мечтает спортсмен. Стоит отметить, что творчество Моргенштерна у многих вызывает вопросы, впрочем, это не мешает ему занимать лидирующие строчки в рейтингах и получать престижные награды.

Удивительно, но за музыканта заступился старожил российской эстрады Лев Лещенко. Он вмешался в разборки Нурмагомедова и Моргенштерна, отметив, что оба друг друга стоят. Певец считает, что спортсмен слегка лицемерит, так как и сам часто выходит за рамки общепринятых норм. Знаменитость полагает, что это происходит из-за вседозволенности на фоне популярности.

Также Лев Лещенко отметил, что воспитанием детей должны заниматься в семьях, и государству не стоит регулировать деятельность артистов. Певец напомнил, что в Советском Союзе превалировала цензура, и это было мучительно. Он бы не хотел, чтобы за людей решали, что им слушать, а что нет.

"Нужно "фильтровать базар", в сегодняшней гонке за хайпом об этом забывают", – подчеркнул Лещенко.

Артист напомним, что каждый человек должен разработать собственные правила жизни, которые будут комфортны конкретно ему и не будут нарушать границы посторонних. В целом певец даже не против, если его внуки будут слушать Моргенштерна, ведь запретить он точно не сможет – информация в интернете пока еще находится в открытом доступе.