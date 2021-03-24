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Российский боец дал под дых аморальному Моргенштерну

Российский боец дал под дых аморальному Моргенштерну

Творчество рэпера Моргенштерна всегда вызвало много вопросов. Провокационные тексты и сомнительные откровения артиста регулярно подвергаются критике. На днях боец Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес музыканта.
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Экс-чемпион UFC в легком весе в личном блоге заявил, что в последнее время ценности сильно изменились, а страдают от этого дети. Якобы творчество артиста негативно сказывается на неокрепших умах, и пора с этим что-то делать.

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Хабиб Нурмагомедов выразил надежду на то, что скоро в России появится орган, который будет пресекать распространение аморальных текстов. "Будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", – подчеркнул спортсмен.

Такими образом экс-чемпион отреагировал на слова бойца ММА Александра Шлеменко о Моргенштерне, который назвал рэпера бесом. Он считает, что высказывания артиста оказывают чрезмерное воздействие на несовершеннолетних, и это может быть опасно для россиян.

Впрочем, не все считают наследие эпатажного музыканта угрозой для народа. Напомним, ранее рэперу из Уфы открыли памятник в столице Башкортостана. Инициатором установки бюста артиста стал блогер Илья Плавник. Молодой человек потратил полмиллиона рублей из собственного кармана на монумент, который появился на Кирочной улице.

Ранее глава Общественной палаты Башкирии также поддержал Моргенштерна. Он снял клип, в котором заявил, что артист имеет право на общение с представителями власти.

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Фото: Jason Silva / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 15:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Cadillac XT6: Куда не ступала нога Моргенштерна

комментарии

Ответить:

Гость671652
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извращенец-нарик в почете у представителей российской власти.
Шлем, Хабиб, Носов, Цзю и другие правы абсолютно. Поганой метлой с голубых экранов
1

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