Российский боец дал под дых аморальному Моргенштерну

Творчество рэпера Моргенштерна всегда вызвало много вопросов. Провокационные тексты и сомнительные откровения артиста регулярно подвергаются критике. На днях боец Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес музыканта.

прочитано 606 раз