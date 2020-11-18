Cadillac XT6: Куда не ступала нога Моргенштерна

Песню про кадиллак и “как дела" не слышал разве что ленивый. В треке и клипе исполнителя речь идет, конечно, об Escalade – флагмане компании. Эпатажных клипов про семейный XT6 вы не увидите по той же причине, по которой автомобилей Volvo нет в игре Need for Speed. Машина хорошая, имидж другой. Три ряда сидений, 200 лошадиных сил, вибросиденье (да-да! Расскажу позже) и (ура!) первая встреченная мной в кадиллаке нормальная ручка переключения передач. Интересно? Читаем дальше!

КАК ВЫГЛЯДИТ?

Выглядит как младший брат Escalade. Меньше, но хитрее за счет прищура и залихватского расположения решеток на фронтальной части. Анфас XT6 выглядит вообще улетно, согласитесь. Да и профиль не подкачал: все же автомобиль выглядит основательно и солидно. Даже если сравнивать его с тяжеловесами линейки Cadillac, то размеры немалые: 5 метров в длину и почти два в ширину. Удачной парковки!

Сзади авто смотрится прекрасно. Вертикальные фонари чуть короче по сравнению с дизайном флагмана, и это играет на руку менее высокому автомобилю. Черная решетка невероятно круто смотрится на черном же автомобиле, и логотип на себе она несет гордо!

КАК ВНУТРИ?

Кожа, пластик и карбоновые вставки – вот из чего сделан Cadillac XT6 внутри. Кресла массивные, но в них не тонешь. Относительно небольшой экран бортового компьютера кажется больше из-за черного глянцевого обрамления с вынесенными сенсорными кнопками. Да и в принципе все кнопки вокруг экрана и на блоке управления климат-системой под ним сенсорные с тактильной отдачей. Через некоторое время, привыкнув к вибрации вместо щелчка при нажатии, начинаешь бурно восхищаться прогрессивностью решения.

Комбинированная приборная панель сочетает два циферблата и экран посередине. Всё смотрится уместно, симпатично и аккуратно.

На консоли между пассажиром и водителем примостились кнопки управления медиасистемой и режимами вождения, а самое главное (это я так оставил самое главное напоследок) – новая рукоятка АКПП. По сравнению с другими моделями Cadillac, где огромнейший рычаг размещался под рулем справа, это несомненный прогресс и шаг в сторону удобства, хоть и вызывает ассоциации с неким баварским автоконцерном.

На фото можно обнаружить одно важное свойство черных глянцевых поверхностей. Они царапаются.

Если у вас много детей (или семеро музыкантов в коллективе) ценность третьего ряда сидений не вызывает никаких сомнений. Большую семью нужно катать на большом автомобиле: 2+2+3 – вот формула салона Cadillac XT6. Кресла в центральном ряду раздельные, но, на практике путешествий с Tahoe и Escalade это удобно, и, к тому же, облегчает доступ в задний ряд без необходимости останавливаться, выходить всем из машины и складывать сиденья.

Руль небольшой, удобный и тоже с карбоновыми вставками, изобилие которых в семейном, между прочим, автомобиле, уже вызывает дополнительные вопросы.

КАК ЕДЕТ?

Как только автомаркетологи осознали, что дешевле поставить цифру “триста пятьдесят” в маркировке модели автомобиля, чем оснастить его 3,5-литровым двигателем, война движков превратилась в войну номеров и цифр. Это характерно для любой марки автомобиля: честная маркировка канула в лету на исходе двадцатого века вместе с кассетным магнитофоном, группой “Стрелки” и хорошими боевиками. Из ТТХ автомобиля обозначению 350t соответствует разве что крутящий момент как раз в 350 Нм.

Модель на тесте была оснащена двухлитровым турбированным двигателем на двести же лошадиных сил, что не так много для довольно тяжелой машины, что выливается в логичные 9,9 секунд на разгон до ста. Ход, впрочем, очень ровный. Это возможно благодаря адаптивной подвеске, которая активно считывает и подстраивается под дорожные условия в реальном времени. Еще один элемент адаптивности автомобиля в том, что система управления расходом топлива отключает половину цилиндров, когда в их работе нет необходимости. Смешанный расход топлива – около 9,1 литра.[Разрыв обтекания текста]АКПП аж девятиступенчатая. Гонка за количеством ступеней с одной стороны, обеспечивает плавность разгона, а с другой – экономию топлива. И с тем, и с другим в Cadillac XT6 полный порядок.

Кстати, парковать Cadillac XT6 – одно удовольствие. Четыре камеры по периметру обеспечивают трехмерную картинку на экране, ориентируясь по которой автомобиль можно втиснуть даже в самое узкое место. Главное, чтобы двери потом открылись.

Дополнительная фишка автомобилей Cadillac – сигнализация парктроника не звуковая, а тактильная. При приближении к препятствию у водителя начинает вибрировать сиденье. “Чую пятой точкой, что перед машиной дерево”.

Когда же удовольствие от парковки станет не таким ярким и новым, можно поручить это действие роботу. Умная система не только найдет свободное место слева или справа от машины, но и припаркует машину параллельно или перпендикулярно. Нажимать на газ или тормоз не нужно, но сидеть за рулём всё же необходимо.

Зеркало заднего вида с функцией потокового видео – штука, к которой придется привыкнуть. Касание пальца зеркало превращается в экран, транслирующий изображение с задней камеры. Несомненный плюс – возможность видеть то, что происходит сзади без помех в виде подголовников задних сидений и задних же пассажиров. Несомненный минус – в необходимости наблюдать как ничего не подозревающий водитель автомобиля сзади ковыряется в носу.

КАК ЗВУЧИТ?

18 динамиков акустической системы Bose – отличная штука. Как и обычно, Bose уделяет внимание верхней части диапазона, не обходя стороной и тягучие насыщенные басы. Это создает отличное звучание при прослушивании электронной музыки, но слегка обходит стороной нижнюю середину. В целом, оценка хорошая. Запатентованная система Centerpoint позволяет сфокусировать сцену восприятия звука на водителе, пассажире или равномерно распределить фокус по салону.

КАК ГИТАРА?

Багажника в Cadillac XT6, как такового, нет. Есть багажная часть салона, если угодно, расположенная за сиденьями третьего ряда. Даже при поднятых сиденьях, гитара поместилась. Если же задние пассажиры не мешают вам сложить задний ряд кресел, объем багажного отделения возрастает до умопомрачительных двух тысяч литров. Можно переквалифицироваться в грузчики.

ВЫВОДЫ

Cadillac XT6 – прекрасная семейная машина, со своими традициями, норовом и обычаями. Обладая безусловным авторитетом на дороге (Кадиллак это вам не шутка), это не тот автомобиль, на котором получится ездить агрессивно. “Семейный же человек! Куда вам!”.

Начальная цена на новенький XT6 – 4,1 млн, рублей. При этом Cadillac известен своими богатыми базовыми комплектациями. В добрый путь!