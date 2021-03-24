Особое украшение: Меган Маркл передала королевской семье тайное послание

Недавно герцогиня Сассекская приняла участие в американском телешоу. Женщина появилась в эфире с особенным украшением на шее, которое расценили как тайное послание Меган Маркл ее оппонентам из королевской семьи.

Супруга принца Гарри предстала перед зрителями в вечерней комедийной передаче “Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом”. Женщина была одета в насыщенное голубое платье американской фирмы Velvet Torch, а дополнила она свой образ подвеской в тон с прекрасным синим лазуритом. Стоимость украшения в магазине The Class превышает в пересчете на рубли 100 тысяч. Журналисты Page Six посчитали, что Меган Маркл воспользовалась тайным смыслом, который оно несет.

Ювелирное изделие относится к коллекции украшений The Airelume, оно выполнено в единственном экземпляре и сделано вручную. Производители украшения рекомендуют его тем, кто нуждается в повышении уверенности в себе. Лазурит считается камнем мудрости, помогает лучше раскрыть себя и свою внутреннюю силу.

Примечательно, что именно такой камень герцогиня выбрала для себя после резонансного интервью Опре Уинфри. Совместное видеоинтервью супругов вышло на американском канале CBS еще в начале марта, но прозвучавшие в нем откровения герцогини Сассекской до сих пор не дают покоя мировой общественности и самой королевской семье. Маркл рассказала о том, как тяжело ей жилось в Великобритании, как она подвергалась травле в местной прессе, а в какой-то момент даже хотела наложить на себя руки.

Напомним, супругу принца Гарри уже не первый раз подозревают в передаче особых посланий с помощью украшений. Еще до бракосочетания Меган Маркл появилась на публике в колье с инициалами H и M, якобы намекая на будущий союз с принцем Гарри.