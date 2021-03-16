Меган Маркл и принц Гарри избавились от "клейма" королевской семьи

После того, как принц Гарри с супругой в 2020 году отказались от королевских обязанностей, они все же использовали в документах королевскую монограмму. За это экс-актрису и члена монаршей династии критиковали.
Теперь герцоги Сассекские придумали себе свежий логотип. Они пользуются эмблемой их общественной организации Archewell. Знак являет собой буквы A и W.
Напомним, в минувшем году герцоги Сассекские создали фонд Archewell. Он получил имя в честь первенца пары – Арчи. Основные вопросы, которыми занимается организация Меган Маркл и принца Гарри, касаются расовой справедливости, гендерного равенства, борьбы с хейтом в соцсетях и других важных аспектов.
Ранее в королевской семье Великобритании разгорелся громкий скандал из-за смелых заявлений Меган Маркл. Принц Гарри с женой дали откровенное интервью, в котором бывшая артистка обвинила королеву Великобритании в травле и расизме. Нападки возмутили представителей монаршей династии.
Меган Маркл заявляла, что членов королевской семьи беспокоил ее цвет кожи и их с принцем Гарри еще неродившегося сына. К тому же, наследнику четы не хотели давать титулов.
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