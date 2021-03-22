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Попались на лжи: Меган Маркл и принц Гарри сказали неправду в интервью

Попались на лжи: Меган Маркл и принц Гарри сказали неправду в интервью

В скандальном интервью Опре Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали о том, что они тайно обвенчались на заднем дворе за три дня до официальной церемонии. Свидетельство регистрационного бюро опровергло эту информацию: Меган Маркл и принц Гарри поженились публично в Виндзорском замке.
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Официальный документ из ведомства подтверждает, что бракосочетание молодоженов было проведено по всем правилам и состоялось 19 мая 2018 года. Как сообщило издание The Sun, эксперты считают, что во время интервью Маркл просто неправильно выразилась: за несколько дней до свадьбы состоялась не тайная церемония, а репетиция основного торжества. Члены королевской семьи не могли просто так устроить свадьбу для себя и вступить в брак без присутствия определенного количества свидетелей, а также в каком-то случайном месте, специально не подготовленном для проведения церемонии.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Напомним, что скандальное интервью супругов вышло на канале СBS еще 8 марта и вызвало огромный резонанс не только среди членов британской королевской семьи, но и во всем мировом сообществе. В ходе беседы с телеведущей Опрой Уинфри Маркл озвучила нелицеприятные факты в отношении представителей королевской семьи, которые запретили ей публично выступать и заставляли делать то, чего она не хотела. Также Меган Маркл рассказала о том, что испытала на себе неприятные проявления расизма, когда находилась в ожидании первого ребенка. Тогда в семье возникла озабоченность относительно цвета кожи будущего наследника. А из-за травли в прессе герцогиню даже посещали мысли о самоубийстве.

В результате супруги приняли решение снять с себя полномочия членов королевской семьи, отказаться от привилегий и переехать в США. В настоящее время Меган Маркл ожидает второго ребенка – девочку, которая должна появиться на свет летом.

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Фото: Pool / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 14:44 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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