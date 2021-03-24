Разъяренная дочь Волочковой взвыла из-за лжи

Анастасия Волочкова родила дочь в 2005 году. Отцом Ариадны является экс-возлюбленный артистки Игорь Вдовин. Их роман казался многообещающим, но уже через пару лет после рождения девочки отношения завершились. Долгие годы наследница жила вместе с мамой, но в 2018 переехала к Игорю. Балерина рассказывала, что девочка слишком уставала из-за большой удаленности дома.
Звезда старается проводить много времени с наследницей. Недавно девочка даже вышла на сцену вместе с мамой и исполнила трогательную песню на французском языке. Многие СМИ осветили ситуацию, но некоторые статьи совершенно не впечатлили девушку. Она выложила скрин одной из публикаций и отметила, что журналисты перепутали всю информацию о ней.
"Осведомленность 100% (нет)", – подписала возмущенная Ариадна. Авторы новости указали неверный возраст девушки, а также заявили, что она хочет стать певицей. Также в статье подчеркивалось, что Анастасия Волочкова поставила танец под композицию, исполненную дочерью. Все неточности Ариадна выделила красным.
Напомним, в одном из последних интервью балерина рассказала, что отец запретил Ариадне рассказывать маме, где она живет, несмотря на то, что Анастасия Волочкова оплачивает апартаменты девочки. Бывший возлюбленный не выходит с ней на связь.
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