"По четыре раза в день": ненасытная Волочкова раскрыла подробности интимной жизни

Стоит отметить, что артистка часто сталкивается с критикой в свой адрес. В какой-то момент знаменитости пришлось даже закрыть комментарии под фото на своей инстаграм-странице.
Особенно пользователи Сети осуждают балерину за специфический вкус в одежде. Например, на днях хейтеры разнесли в пух и прах образ Анастасии Волочковой, который она выбрала для семейного застолья.
Как оказалось, у звезды появился новый избранник, которого она скрывает, как и всех предыдущих. На снимке артистка обнимает мужчину. В порыве страсти Анастасия Волочкова даже закинула на него ногу, из-за чего мини-платье задралось еще выше, оголив прелести звезды. Ситуация произошла на глазах у детей.
Вероятно, Анастасия Волочкова устала от негатива в свой адрес, поэтому решила прийти на шоу "Секрет на миллион" и честно ответить на все вопросы про личную жизнь. В эфире программы балерина дала отпор всем завистникам.
Стоит отметить, что некоторые откровения шокировали даже Леру Кудрявцеву. В порыве гнева Анастасия Волочкова заявила злопыхательнице, что у нее всего в жизни хватает. "Ты позавидовала, что у меня есть любимый, с которым секс по четыре раза в день!" – призналась танцовщица.
Полная версия программы "Секрет на миллион" с Анастасией Волочковой выйдет 27 марта на телеканале НТВ.
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