"С моим любимым": Волочкова крепко прижалась к известному артисту

Некоторое время назад выяснилось, что у артистки появился новый возлюбленный. Известно, что своих чувств пара совершенно не стесняется и открыто проявляет их во время общих мероприятий.

Однако есть одно "но". Анастасия все еще отказывается показать лицо возлюбленного. На всех фото он либо запечатлен спиной, либо его закрывает сама балерина. Так, на днях мужчина отметил свой день рождения. Волочкова быстро выставила фото, похваставшись, что сумела поздравить его первой. На снимке можно было разглядеть лишь костюм избранника дивы и руки, нежно обнимающие ее.

Позднее в жизни пары произошел еще один праздник. В "Инстаграме" звезды появилась серия фотографий, на которых Анастасия Волочкова в коротком платье страстно обнимается с "любимым", как она сама его называет. Многих пользователей смутил тот факт, что балерина не стесняется неоднозначных жестов и поз даже тогда, когда на фоне находятся дети.

Теперь в Сети появилась еще одна фотография балерины с мужчиной, который снова был назван заветным словом. Артистка выложила снимок с Никитой Джигурдой. На фото они стоят обнявшись, а актер, не стесняясь, держит руку где-то в области груди Анастасии. "С моим любимым Никитой", – подчеркнула Волочкова. Комментарии под публикациями балерины по-прежнему закрыты.

Отметим, слово "любимый" так часто звучит от Анастасии, что некоторые пользователи заподозрили неладное. Ходят слухи, что Волочкова якобы сама придумывает новых избранников, чтобы привлекать внимание СМИ. Однако и у этой версии нет никаких официальных подтверждений.

