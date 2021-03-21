Трубка истязала горло: Самойлова очнулась после опасной операции

Жена рэпера Джигана перенесла плановую операцию на грудь. Оксана Самойлова рассказала на камеру о своем самочувствии.

Многодетная мать Оксана Самойлова старается выглядеть привлекательно и поддерживать здоровье с помощью медиков. Это неплохо ей удается, поскольку у звезды есть множество фанаток, мечтающих быть на нее похожей. Несколько лет в груди женщины стояли импланты, которые с течением времени пришли в негодность. Светская львица решила вновь сделать маммопластику, чтобы довести грудь до идеала. Оксана Самойлова сильно волновалась перед операцией, поскольку хирургические манипуляции такого формата достаточно опасны. Тем не менее все закончилось хорошо — жена рэпера Джигана вышла на связь после наркоза.

"Радуюсь, что не сбежала в бреду", — объявила звездная брюнетка в инстаграм-канале через два часа после окончания операции. Первое время женщина находилась в состоянии легкого бреда, но вскоре полностью пришла в себя. Оксана Самойлова пожаловалась на неприятные ощущения в горле — всему виной дыхательная трубка, которая вызвала у нее чувство сухости.

Со временем жена рэпера Джигана стала сильнее ощущать боли из-за хирургического вмешательства. Дело в том, что сначала женщине кололи особенно мощные обезболивающие препараты, а потом дозировку медикаментов сократили. Однако это не помешало звезде вернуться домой к семье. Дочери радостно встретили Оксану Самойлову и оказали ей необходимую поддержку.

