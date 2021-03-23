Операция невозможна: Врач предрек экс-супруге Аршавина пожизненное уродство

Бывшая жена знаменитого спортсмена переживает не лучшие времена. На хрупкие плечи журналистки Алисы Казьминой взвалился тяжелый недуг, из-за которого она практически лишилась носа. Из-за выраженного физического недостатка 38-летней женщине приходится приклеивать на лицо накладку. Врач Амжад Аль-Юсеф оценил состояние экс-супруги Андрея Аршавина и сделал неутешительные выводы.
Специалист в области пластической хирургии отметил, что Алиса Казьмина страдает болезнью Вегенера, передает Пятый канал. Это очень серьезное заболевание, из-за которого поражаются сосуды мелкого и среднего калибра в лицевой области. В частности, недуг влияет на нос, глазницы и верхние дыхательные пути, поэтому накладывает на женщину определенные обязательства.
"Риск гарантированный, почти 100%, что любая операция обернется большими проблемами", — выразился хирург. По словам медика, для реконструктивного вмешательства необходимы здоровые сосуды, ткани и анализы, поэтому восстановить нос путем пластики у бывшей жены Андрея Аршавина не получится. "Речь идет сейчас о достижении какой-то ремиссии этого заболевания, стабилизации состояния, но не более того", — объяснил
Амжад Аль-Юсеф коррекспондентам "Пятого канала".
Как писали Дни.ру, Алиса Казьмина предполагает, что на нее навели порчу. Экс-супруга Андрея Аршавина считает причастной к своей болезни бывшую свекровь.
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