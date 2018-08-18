Неудачная пластика превратила модель Playboy в монстра

29-летняя модель из Болгарии Деси Плеймет сильно увлеклась пластическими операциями. В результате из красотки, снимавшейся для Playboy, девушка превратилась в человека, которого даже преданные поклонники и подписчики называют монстром. По мнению критиков, пластические операции были неудачными, потому что вместо подчеркивания естественных достоинств и форм, они сильно изменили как фигуру, так и лицо модели. Впрочем, даже тут нашлись любители подобной красоты. Привлекательно это или нет, Dni.Ru предлагают оценить своим читателям самостоятельно, посмотрев фотографии девушки.