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Авг. 18, 2018
просмотры: 123

Неудачная пластика превратила модель Playboy в монстра

567

29-летняя модель из Болгарии Деси Плеймет сильно увлеклась пластическими операциями. В результате из красотки, снимавшейся для Playboy, девушка превратилась в человека, которого даже преданные поклонники и подписчики называют монстром. По мнению критиков, пластические операции были неудачными, потому что вместо подчеркивания естественных достоинств и форм, они сильно изменили как фигуру, так и лицо модели. Впрочем, даже тут нашлись любители подобной красоты. Привлекательно это или нет, Dni.Ru предлагают оценить своим читателям самостоятельно, посмотрев фотографии девушки.

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