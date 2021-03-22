"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве

Еще не так давно журналистка Алиса Казьмина не знала бед и выглядела потрясающе. Однако бывшую избранницу Андрея Аршавина внезапно настигла череда несчастий — аутоимунный некроз, панкреатит, коронавирус. Звезда практически лишилась носа и ощутила на себе силу опасной инфекции, хотя раньше ее здоровье было в прекрасном состоянии. Алиса Казьмина считает виновной в случившемся Татьяну — свою бывшую свекровь и матушку Андрея Аршавина.
"Она хотела сначала уничтожить мою жизнь, моих детей, мой дом, а потом здоровье, а потом просто уничтожить меня", — объявила журналистка о родительнице экс-супруга. Алиса Казьмина подозревает, что бывшая свекровь испортила ей жизнь с помощью черной магии. По мнению женщины, именно Татьяна разрушила ее брак с футболистом и сделала все для того, чтобы она страдала.
Бывшая жена спортсмена не может поверить в то, что подорвала здоровье естественным образом, так как раньше редко болела даже простудой, не говоря уже о более серьезных недугах. В связи с этим ей ничего не остается, кроме как считать вспыхнувшие невзгоды результатом колдовства. "Кто-то два года хорошо обрабатывал меня", — высказалась Алиса Казьмина о матери Андрея Аршавина. Журналистка считает бывшую свекровь несчастным одиноким человеком, которого разъедает обида и злоба.
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