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23 марта
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"Все – приплыли": Кудрявцева оказалась на волосок от смерти

"Все – приплыли": Кудрявцева оказалась на волосок от смерти

Накануне звезда невероятно напугала всех. Она опубликовала видео из реанимации и рассказала о том, что во время подготовки к съемкам ей стало плохо.
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Теперь Лера, наконец, вышла на связь и успокоила всех переживающих за нее. Она рассказала, что во время съемок почувствовала себя плохо. Теледиве стало тяжело дышать, сознание было затуманено. Коллеги перепугались и вызвали скорую помощь.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Кудрявцева подчеркнула, что во время поездки думала: "Все – приплыли". Оказалось, что ничего особенно страшного у нее нет. От тяжелого графика и большого количества стрессовых ситуаций организм не выдержал и отреагировал сбоем. Лера добавила, что ситуацию усугубила и ее тревожность.

Звезда закончила пост весьма необычными строками. Она упомянула, что ночью в реанимации у нее чуть не случился инфаркт миокарда. Подробности Лера Кудрявцева обещала оставить в следующей публикации.

Пользователи активно поддержали госпитализированную ведущую. "Могут быть последствия после коронавируса, берегите себя", "Лерочка, выздоравливайте! Доченька у Вас маленькая, Вы ей нужны", "Поправляйтесь, любимая наша Лера! Здоровья", "Лерочка, не пугайте нас так больше! Пусть хранит Вас!", "Выздоравливайте, любим Вас!", "Лера, здоровья крепкого, не пугайте так", "Лера, держись! Ты – мой компас земной, инфаркты пусть идут лесом", "Берегите себя, милая", – писали они.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 15:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость663492
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Лера всему своё время и детей рожать тоже старушкам негоже, нужно думать, кто их будет растить
Дэн
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Не нужно делать вид в 50 , что тебе 30 . То что выглядит хорошо не отменяет старения организма . На фиг ей сейчас в 50 лет 30-й жеребец, небось полежать охота после работы , а он внимания требует . Да и в таком возрасте маленький ребёнок даже если няня есть все равно он внимания требует , потом школа,вуз -напряг вообщем . Жаль женщину подрывает себе здоровье непосильной ношей .
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