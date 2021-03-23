Жириновский взбешен: политик потребовал убрать Собчак с телевидения

В уточнение политик предложил издать закон, запрещающий
журналистам брать интервью у преступников, отсидевших срок за убийство или насилие.
Также, как сообщили “РИА
Новости”, соответствующее обращение в отношении эфиров с такими личностями
Жириновский предложил направить руководству Первого канала.
Сама Собчак заранее ожидала большое количество негативных комментариев в свой адрес после опубликования интервью. Журналистка писала об этом в своем инстаграм-аккаунте. При этом Ксения оправдывает себя тем, что она изучает границы добра и зла, чтобы лучше понять природу второго. Ведущая вовсе не считает, что ее работа может вдохновить кого-то на преступные действия, к тому же, она приводит примеры других фильмов о маньяках, которые подверглись гораздо меньшей критике.
Напомним, что скандальное интервью вышло 22 марта. В начале текущего месяца его главный герой – Виктор Мохов вернулся из тюрьмы. Мужчина, известный обществу как скопинский маньяк, отсидел 17 лет за похищение и продолжительное насилие над двумя несовершеннолетними девушками. В интервью Мохов признался, что ему нравится ажиотаж журналистов вокруг его персоны, после чего Ксения Собчак получила целый шквал критики по отношению к герою фильма и в свой собственный адрес.
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Паразиты в организме
Гастеры
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
Филлеры